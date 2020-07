Salvini-Meloni, i paletti per il voto sullo scostamento di bilancio

Il leader della Lega: ‘Vengano accolte nostre proposte’. Quella di FdI: ‘Sia nero su bianco’

“L’eventuale appoggio della Lega allo scostamento di bilancio dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano le nostre proposte. Due in particolare:

l’anno bianco fiscale.

Visto che Conte ha trovato millemila miliardi, una parte di questi vada a coprire l’anno bianco fiscale. Il secondo grande filone è

scuola-disabilità

. Non stiamo chiedendo miliardi ma spicci, se ci diranno sì è possibile che l’atteggiamento della Lega sia di un certo tipo, altrimentri in Aula i numeri se li trovano da soli”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

“L’Italia – prosegue il leader della Lega – riconosca la lingua dei segni, visto che al governo c’è gente che grida ‘viva l’Europa’ si riconosca appunto la lingua dei segni. Io propongo che diventi un emendamento di sei righe allo scostamento di bilancio che sarà in votazione la prossima settimana. Si parla di alcuni milioni di euro, non di miliardi. Oltre a questo il riconoscimento della sordocecità”.

Sulla stessa linea Giorgia Meloni.

“O il governo mette nero su bianco cosa vuole fare con queste risorse o io non voto proprio niente: i soldi degli italiani, soprattutto quando si tratta di debiti fatti sulle spalle dei nostri figli, non si buttano per pagare le consulenze dei ministri mentre si rischia una ecatombe occupazionale. Chi lo fa se ne assume la responsabilità. Dicano cosa vogliono fare e poi dirò loro se voto o no lo scostamento di bilancio”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni a Radio Anch’io. “Finora – ha ricordato – noi siamo stati responsabili e abbiamo votato gli scostamenti di bilancio per 80 miliardi di euro totali. Ci siamo trovati di fronte a un esecutivo di irresponsabili che ha in gran parte dilapidato questi soldi in cose che non c’entravano assolutamente niente con l’emergenza Covid. Oggi è il governo a dover dimostrare responsabilità ed è quello che chiedo”.

(Ansa)