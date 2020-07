Lavoratori stagionali, i sindacati chiamano i parlamentari umbri: fissato un incontro

Il 27 luglio vertice per affrontare le problematiche legate al Covid: «C’è il rischio turn-over»

I sindacati incontrano i parlamentari umbri per dare visibilità a lavoratori che rischiano di essere invisibili e di subire più di altri le conseguenze del Covid-19. L’incontro è già stato fissato il prossimo 27 luglio alle 10,30 alla Cisl di Terni. «Le condizioni di questi lavoratori erano già difficili – fanno sapere in una nota i rappresentanti di Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Umbria – ma in questi mesi hanno subito un preoccupante peggioramento a causa dell’attuale condizione legislativa, che non tiene conto di tutti i lavoratori legati alla stagionalità, che con aggravio di costi contributivi legati al Decreto Dignità nel tempo rischiano di diventare nuovi disoccupati. La nostra preoccupazione nello specifico riguarda il futuro occupazionale dei lavoratori stagionali su cui grava un’addizionale dello 0,5 per cento ad ogni rinnovo contrattuale, che li pone a rischio turn-over».

Il vertice All’incontro saranno presenti anche i rappresentanti della categoria degli agro-alimentaristi (Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Umbria) che di recente, assieme a Cgil, Cisl e Uil Terni, avevano incontrato gli onorevoli per puntare l’attenzione sulle vicende, che per altri motivi, sta attraversando la Sangemini. Questa volta in primo piano ci saranno i lavoratori stagionali di Eskigel, ma anche altre centinaia di persone unite dallo stesso problema. «Per noi rimane come principio cardine la stabilità occupazionale delle persone: normare e modificare alcuni aspetti legislativi può facilitare questo arduo compito sociale. L’intervento dei parlamentari – concludono- è fondamentale per il futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori, pertanto auspichiamo la massima partecipazione».

(Umbria 24)