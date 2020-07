Allarme al largo della Libia: 120 migranti su un gommone che si sta sgonfiando

In mare da 12 ore. Sea Watch: avvistato anche un cadavere in acqua

Un gommone con 120 migranti si troverebbe in difficoltà in acque internazionali ad una cinquantina di miglia dalle coste libiche. L’imbarcazione, dicono Sea Watch e Alarm Phone, sarebbe in mare da oltre 12 ore, senza più motore e con uno dei tubolari che si starebbe sgonfiando. Delle 120 persone a bordo, 24 sarebbero minori e nessuno avrebbe i giubbotti di salvataggio: «Le persone in difficoltà dicono che ci sono 24 minori a bordo – scrive ancora Alarm Phone – Nessuna delle 120 persone indossa un giubbotto a vita! Crediamo che questa barca sia stata avvistata prima dall’aereo Moonbird di Sea-Watch. Il salvataggio deve essere lanciato immediatamente!». Secondo un altro post della ong i migranti a bordo del gommone, ‘«sono fuggiti dalla Libia e sono in mare già da oltre 12 ore». Le Ong hanno avvisato della situazione sia le autorità maltesi che quelle italiane chiedendo un immediato intervento di soccorso. Il gommone è stato individuato a 50 miglia da Zliten dal Moonbird, l’aereo di Sea Watch che ha anche avvistato un corpo senza vita «che sembra essere in acqua da diversi giorni». Anche le coordinate del luogo in cui è stato individuato il cadavere sono state inviate alle autorità di Malta, Italia e Libia.

(La Stampa)