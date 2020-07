Mattarella: ‘Vertice Ue decisivo, non fermarsi’

Oggi il via libera alla Camera e al Senato alle risoluzioni di maggioranza in vista del vertice europeo

Quello di venerdì a Bruxelles sarà un Consiglio europeo “decisivo” per cui va ribadita la necessità che il passo deciso in avanti in direzione europeista e comunitaria mostrato in questi ultimi mesi non conosca battute d’arresto o addirittura retromarce“. E’ quanto ha auspicato il presidente Sergio Mattarella ricevendo oggi al Quirinale il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri in vista del vertice Ue.

Il capo dello Stato, si è appreso, ha fatto gli auguri al governo auspicando una soluzione positiva per l’Italia.

Oggi alla Camera e al Senato via libera alle risoluzioni di maggioranza in vista dell’appuntamento europeo. Nel testo non si fanno espliciti riferimenti al Fondo Salva Stati.

“Riteniamo cruciale – ha detto Conte in Aula – che la decisione dell’Ue sia assunta entro luglio e non sia svilita da un compromesso a ribasso’.

(Ansa)