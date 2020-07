COMUNICATO

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 20 CASI E DI QUESTI I’80% SONO CASI DI IMPORTAZIONE (16 CASI). DEI CASI DI IMPORTAZIONE 12 HANNO LINK CON VOLI DI RITORNO DA BANGLADESH, UN CASO DI RIENTRO DA UCRAINA, UNO DAL MONTENEGRO, UNO DAL MESSICO E UNO DA AFGHANISTAN. E’ LA DIMOSTRAZIONE CHE IN QUESTA FASE SONO INDISPENSABILI I CONTROLLI IN ENTRATA E L’ISOLAMENTO.

***PROSEGUE L’ATTIVITA’ DEI DRIVE-IN PER IL CONTACT TRACING DELLA COMUNITA’ BENGALESE, SOLO NELLA GIORNATA DI IERI 1.600 TAMPONI ESEGUITI;

***ASL ROMA 1: I DUE CASI ODIERNI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE ALL’UMBERTO I;

***ASL ROMA 2: DEI 14 CASI ODIERNI SONO 12 SONO LE PERSONE DI NAZIONALITA’ DEL BANGLADESH TESTATE AL DRIVE-IN E CON LINK CON VOLI INTERNAZIONALI DA DACCA GIA’ ATTENZIONATI. UN CASO DI RIENTRO DAL MONTENEGRO E UNO DA AFGHANISTAN;

***ASL ROMA 3: UN NUOVO CASO DI UN UOMO DI 75 ANNI POSITIVO A TAMPONE PRESCRITTO DAL MEDICO DI BASE;

***ASL ROMA 4: UN CASO DI UN BAMBINO DI 1 ANNO A CIVITAVECCHIA TRASFERITO AL BAMBINO GESU’ DI PALIDORO. AVVIATA L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA;

***ASL ROMA 6: UN CASO NELLE ULTIME 24H RIGUARDA UNA DONNA DI RIENTRO DA UCRAINA, AVVIATO CONTACT TRACING INTERNAZIONALE;

***NELLE PROVINCE SI REGISTRA UN SOLO CASO NELLA ASL DI LATINA SI TRATTA DI UNA DONNA DI 28 ANNI DI RIENTRO DAL MESSICO, AVVIATO IL CONTACT TRACING INTERNAZIONALE, RIETI SI CONFERMA COVID FREE PER IL QUINTO GIORNO CONSECUTIVO E FROSINONE HA UN SOLO CASO IN ISOLAMENTO;