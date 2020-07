Federconsumatori Roma Lazio chiede incontro ad ACEA per carenza d’acqua a Bracciano

Con l’arrivo dell’estate, cosi come lo scorso anno, a Bracciano l’acqua scarseggia o manca del tutto. Alcuni focolai già presenti prima dell’estate si stanno allargando a macchia d’olio diffondendosi per l’intero comune, rendendo insostenibili le condizioni di vita dei cittadini. L’acqua è un bene fondamentale un diritto incancellabile che viene continuamente inibito per incompetenza dell’Ente erogatore.

E’ davvero incomprensibile che un’Azienda come Acea che ha avuto per legge in gestione questo servizio non sia in grado di essere all’altezza del compito. Ancor più grave il fatto che non ci sia da parte di Acea la capacità di dire ai cittadini con chiarezza le ragioni del perché continuano a verificarsi questi insostenibili disservizi.

La Federconsumatori di Roma e Lazio intendere assumere la protesta dei cittadini mettendo in atto tutte le iniziative atte a favorire la soluzione del problema.

Per queste ragioni siamo a chiederVi un urgente incontro per capire le azioni che Acea intende assumere per risolvere una situazione ormai insostenibile.

Federconsumatori Roma Lazio