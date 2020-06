Moto: spalla Dovizioso ko, subito operato a Modena 

Pilota Ducati si infortuna durante gara motocross di allenamento

Domenica da dimenticare per Andrea Dovizioso impegnato in una gara di motocross con l’obiettivo di tenersi in forma in vista del via della stagione di MotoGp post coronavirus. Il pilota della Ducati si è fratturato la clavicola sinistra nel corso della prima manche della gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna sul circuito di Monte Coralli, a Faenza. Un infortunio che ha costretto il ducatista a operarsi immediatamente per accorciare i tempi per recuperare il prima possibile visto che il primo Gp è stato riprogrammato a Jerez de la Frontera in Spagna il 19 luglio.

A tradire il centauro italiano è stato un atterraggio maldestro effettuato con la sua moto da cross.

Accortosi dell’infortunio Dovizioso è tornato ai box con il suo mezzo per poi farsi accompagnare all’ospedale di Forlì con una automobile privata. Il pilota forlivese ha effettuato subito una prima radiografia che ha confermato quello che si temeva inizialmente, ovvero la frattura della clavicola. Uno stop che complica inevitabilmente l’avvio di stagione per il pilota della Ducati che si stava allenando per l’appuntamento di Jerez e che era anche in fase di colloquio con la sua squadra per il rinnovo del contratto.

(Ansa)