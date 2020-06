Costituente per Bracciano: Mercoledì alle 21 si parlerà di Agenda 2030

Mercoledì 24/06 alle ore 21 il tavolo Ambiente, Pianificazione, Beni Comuni e Mobilità sostenibile ha organizzato un incontro online per analizzare gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 e per capire come essi si inseriscono nella nostra realtà territoriale. Vi aspettiamo, non mancate!

L’Agenda 2030: Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è un programma di azione per le persone e il pianeta sottoscritto da 193 stati membri delle Nazioni Unite.

Anche l’Italia si è impegnata a conquistare i 17 obiettivi e i 169 traguardi per assicurare uno Sviluppo Sostenibile.

L’idea è quella di agire sul piano economico, sociale ed ecologico in modo da porre fine alla povertà, lottare contro l‘ineguaglianza, affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Gli impegni dell’Agenda 2030 riguardano obiettivi concreti che vanno declinati a tutti i livelli: dal piano nazionale a quello locale. Anche Bracciano nel suo piccolo è chiamata a fare la sua parte. Iniziamo a ragionare sul destino del nostro territorio utilizzando una metodologia innovativa che guarda al nostro futuro.

Per partecipare, accedi con il seguente link:

Puoi accedere anche tramite telefono.

(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)

Italia: +39 0 230 57 81 80

– One-touch: tel:+390230578180,,765054309#

Codice accesso: 765-054-309

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: