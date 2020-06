Coronavirus, il bollettino di oggi 19 giugno: 251 nuovi casi e 47 vittime

Zero casi nelle Marche, in Campania, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata. Nessun morto in provincia di Bolzano (1 vittima in Trentino) e in Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

ROMA – Nuovi 251 casi e 47 vittime per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono i dati del nuovo bollettino della Protezione civile nel giorno in cui il nuovo monitoraggio dell’Iss sull’indice di contagio RT è indicato in calo in Lombardia e in aumento, sopra 1, per il Lazio.

Dei 251 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 157 nuovi positivi (il 62,5% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 26 casi in Piemonte, 27 in Emilia Romagna, di 10 in Toscana e di 9 nel Lazio. Zero casi nelle Marche, in Campania, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata.

Nessun morto in provincia di Bolzano (1 vittima in Trentino) e in Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

GRAFICI

Il bollettino del 18 giugno: tutti i dati

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 238011. I dati totali risentono di un ricalcolo in Abruzzo e Sicilia, che hanno ridotto rispettivamente di 2 e 397 unità i casi positivi registrati negli scorsi mesi.

In terapia intensiva si trovano oggi 161 persone, 7 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 2632 persone, 235 meno di ieri. In isolamento domiciliare 18750 persone (-1316 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 47 persone (ieri le vittime erano state 66), arrivando a un totale di decessi 34561.

I guariti raggiungono quota 181907, per un aumento in 24 ore di 1363 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1089 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1558 unità (ieri erano stati 824) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 251 (ieri 331).

Il rapporto con i tamponi fatti e con i casi testati

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 28570 casi (contro i 57541 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 114 persone, ovvero 0,9%.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 57541 test (ieri 58154). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 229,2 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.

Sia il dato sui tamponi che quello sui casi testati è visibili nei grafici qui di seguito.

Coronavirus, tutti i dati regione per regione del 18 giugno

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14045 in Lombardia, 2178 in Piemonte, 1219 in Emilia Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella provincia di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella provincia di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise, 8 in Basilicata.

Le 14045 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 60 in terapia intensiva (+0), 1537 ricoverati con sintomi (-136), 12448 in isolamento domiciliare (-466). I morti totali sono 16534 (+18), i guariti 62096 (+741). Oggi sono state testate 6228 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (157) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 2,52%.

Le 2178 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 22 in terapia intensiva (-3), 363 ricoverati con sintomi (-34), 1793 in isolamento domiciliare (-75). I morti totali sono 4039 (+7), i guariti 24971 (+131). Oggi sono state testate 1746 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (26) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 1,49%.

Le 1219 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 11 in terapia intensiva (+0), 145 ricoverati con sintomi (-14), 1063 in isolamento domiciliare (-48). I morti totali sono 4224 (+5), i guariti 22727 (+84). Oggi sono state testate 4527 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (27) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,6%.

Le 582 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 30 ricoverati con sintomi (-3), 551 in isolamento domiciliare (-22). I morti totali sono 1998 (+4), i guariti 16655 (+23). Oggi sono state testate 2347 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,09%.

Le 423 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 12 in terapia intensiva (-1), 18 ricoverati con sintomi (-5), 393 in isolamento domiciliare (-9). I morti totali sono 1095 (+2), i guariti 8687 (+23). Oggi sono state testate 1209 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (10) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,83%.

Le 249 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+1), 66 ricoverati con sintomi (-4), 180 in isolamento domiciliare (+6). I morti totali sono 1540 (+4), i guariti 8121 (+0). Oggi sono state testate 678 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (7) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 1,03%.

Le 988 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 38 in terapia intensiva (+0), 247 ricoverati con sintomi (-14), 703 in isolamento domiciliare (+5). I morti totali sono 826 (+4), i guariti 6181 (+14). Oggi sono state testate 2852 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (9) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,32%.

Le 560 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 14 ricoverati con sintomi (-5), 546 in isolamento domiciliare (-12). I morti totali sono 994 (+0), i guariti 5214 (+17). Oggi sono state testate 624 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

Le 125 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (-3), 47 ricoverati con sintomi (-5), 75 in isolamento domiciliare (-109). I morti totali sono 431 (+0), i guariti 4059 (+117). Oggi sono state testate 842 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

Le 255 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 31 ricoverati con sintomi (-3), 223 in isolamento domiciliare (-48). I morti totali sono 538 (+0), i guariti 3727 (+52). Oggi sono state testate 1077 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,09%.

Le 56 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 2 ricoverati con sintomi (+0), 54 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 466 (+1), i guariti 3936 (+3). Oggi sono state testate 441 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,23%.

Le 150 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 5 in terapia intensiva (+2), 21 ricoverati con sintomi (-3), 124 in isolamento domiciliare (-486). I morti totali sono 280 (+0), i guariti 2640 (+93). Oggi sono state testate 816 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (3) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,37%.

Le 85 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (-1), 16 ricoverati con sintomi (+1), 69 in isolamento domiciliare (-12). I morti totali sono 343 (+0), i guariti 2875 (+14). Oggi sono state testate 1250 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,16%.

Le 407 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (-1), 53 ricoverati con sintomi (-5), 353 in isolamento domiciliare (-21). I morti totali sono 459 (+1), i guariti 2414 (+25). Oggi sono state testate 660 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,15%.

Le 75 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (-1), 3 ricoverati con sintomi (-5), 71 in isolamento domiciliare (-4). I morti totali sono 292 (+0), i guariti 2248 (+12). Oggi sono state testate 295 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,68%.

Le 17 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 5 ricoverati con sintomi (+0), 10 in isolamento domiciliare (+1). I morti totali sono 77 (+0), i guariti 1344 (+0). Oggi sono state testate 445 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,22%.

Le 30 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 10 ricoverati con sintomi (+0), 20 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 132 (+0), i guariti 1206 (+2). Oggi sono state testate 872 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,11%.

Le 4 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 4 ricoverati con sintomi (-1), 0 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 146 (+1), i guariti 1041 (+1). Oggi sono state testate 85 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

Le 34 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 18 ricoverati con sintomi (+0), 16 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 97 (+0), i guariti 1034 (+1). Oggi sono state testate 1051 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

Le 53 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 2 ricoverati con sintomi (+1), 51 in isolamento domiciliare (-8). I morti totali sono 23 (+0), i guariti 365 (+8). Oggi sono state testate 202 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,5%.

Le 8 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 0 ricoverati con sintomi (+0), 7 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 366 (+2). Oggi sono state testate 323 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

(La Repubblica)