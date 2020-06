Si è uccisa Sarah Hijazi: l’attivista Lgbt violentata nelle carceri egiziane perché aveva sventolato la bandiera arcobaleno

Si è suicidata l’attivista Lgbt egiziana Sarah Hijazi. Venne arrestata per aver sventolato la bandiera arcobaleno durante un concerto dei Machrou Laila al Cairo, come persona Trans mtf fu messa in un carcere maschile, torturata e violentata.

L’accaduto.

Il 22 settembre 2017, durante il concerto dei Machrou Laila, Sarah e un suo amico, Ahmed Alaa, sventolano la bandiera arcobaleno, un atto innocuo in molti paesi, ma non per l’Egitto, dove il gesto viene pesantemente condannato. L’immagine finisce sui media nazionali e in breve tempo i leader religiosi chiedono punizioni severe per i due attivisti.

Dopo pressioni internazionali, era stata liberata ed aveva trovato asilo in Canada, dove ha continuato a lottare per liberare altri Lgbt in Egitto. Purtroppo quanto ha subito la ha segnata profondamente e ieri ha scritto una lettera salutando i fratelli che ha cresciuto dopo la morte del padre ed il suo corpo è stato trovato senza vita.

“Ai miei fratelli e sorelle, ho provato a sopravvivere e ho fallito, perdonatemi. Ai miei amici, l’esperienza è dura e sono troppo debole per resistere, perdonatemi. Al mondo, sei stato davvero crudele! Ma io perdono”.

Queste sono le ultime parole. Si è tolta la vita domenica 14 giugno, all’età di 30 anni.

Ricordiamo che i Egitto è ancora in carcere lo studente della Universitá di Bologna Patrick Zaky

per il quale sollecitiamo il governo italiano ad intervenire. L’Egitto dovrebbe ricevere sanzioni sino a quando non rispetterà i diritti civili.

(Globalist)