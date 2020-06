Covid-19 – Situazione nel mondo

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina)

ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19. La Cina ha reso immediatamente pubblica la sequenza genomica che ha permesso la realizzazione di un test diagnostico in modo tempestivo.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 12 giugno ore 08.35 am)

Globale

355.981 casi confermati nel mondo dall’inizio dell’epidemia

891 morti

Cina

659 casi confermati clinicamente e in laboratorio

645 morti

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 11 Giugno, ore 10:00 am)

343.132 casi confermati

388 morti

Primi Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea​​​

Russia 436 casi (6.532 morti)

436 casi (6.532 morti) Regno Unito 140 casi (41.128 morti)

140 casi (41.128 morti) Spagna 996 casi (27.136 morti)

996 casi (27.136 morti) Italia 142 casi (34.167 morti)*

142 casi (34.167 morti)* Germania 861 casi (8.755 morti)

861 casi (8.755 morti) Francia591 casi (29.319 morti)

*Fonte: Dipartimento Protezione Civile

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 12 Giugno, ore 08.35 am)

Stati Uniti 988.646 casi (112.810 morti)

988.646 casi (112.810 morti) Brasile 416 casi (39.680 morti)

416 casi (39.680 morti) Canada 125 casi (7.960 morti)

125 casi (7.960 morti) Messico184 casi (15.357 morti)

Link e mappe

Vedi anche

Valutazione del rischio OMS

Il 30 gennaio l’OMS ha dichiarato l’epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica.

L’OMS ha elevato la minaccia per l’epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello “molto alto” il 28 febbraio 2020.

L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.

Il 13 marzo l’OMS ha dichiarato che l’Europa sta diventando il nuovo epicentro della pandemia.

Valutazione del rischio ECDC (aggiornamento all’11 giugno 2020)

Il rischio di malattia grave associata all’infezione COVID-19 per le persone in Europa (UE/SEE e Regno Unito) è attualmente considerato basso nelle aree in cui la trasmissione è stata ridotta o mantenuta a livelli bassi e dove sono stati effettuati test approfonditi che rilevano tassi di incidenza molto bassi; il rischio è moderato nelle aree in cui è in corso una sostanziale trasmissione e dove non sono in atto adeguate misure di allontanamento fisico.

Le tendenze decrescenti nell’incidenza della malattia sono state osservate in quasi tutti gli Stati membri, ma è ancora segnalata una trasmissione comunitaria in corso. Le solide misure di risposta alla diffusione del virus hanno avuto un impatto forte sulla sua trasmissione e sembrano associate a una diminuzione del numero dei casi segnalati di recente.

Nel complesso, l’impatto di COVID-19 per la popolazione generale è valutato, attualmente, moderato se le misure di contenimento vengono mantenute e elevato se le misure vengono eliminate o non siano effettuati test o evidenziata la tracciabilità dei contatti.

Le informazioni disponibili da studi siero epidemiologici forniscono l’indicazione che l’immunità della popolazioe è ancora bassa (<10%), quindi esiste il rischio che individui sensibili possano essere infettati.

Un aumento dell’incidenza di COVID-19 sarebbe riconducibile all’aumento della morbilità e mortalità se le persone a rischio aumentato di esito grave non fossero adeguatamente protette, ponendo sotto stress i sistemi sanitari, come si è visto a marzo ed aprile 2020.

Al momento, l’impatto dell’aumento del COVID-19 è considerato moderato

Covid-19, distribuzione dei casi nel mondo (fonte ECDC)*

*Dal 13/02/2020 il numero dei casi notificati dalla Cina include tutti i casi sospetti con una diagnosi clinica di polmonite, non soltanto casi confermati in laboratorio di Covid-19

Link

Consulta l’andamento dei casi e la valutazione del rischio nelle pagine web dell’ECDC (In inglese):

(Ministero della Salute – Data ultimo aggiornamento: 12 giugno 2020)