Zohra torturata e uccisa a 7 anni: aveva liberato uccellini

Hassan Siddiqui e sua moglie sono stati arrestati a Rawalpindi, vicino a Islamabad, con l’accusa di aver ucciso la loro cameriera di appena 7 anni, Zohra Bibi, colpevole di aver fatto scappare i loro uccellini domestici. La coppia aveva assunto la bambina per far compagnia al loro figlio della stessa età.

Secondo la legge, non è possibile impiegare qualcuno che ha meno di 15 anni di età. Zohra è stata portata in ospedale della coppia, dove è morta il giorno successivo al ricovero. Il corpo della vittima è stato consegnato ai genitori che vivono a Muzaffargarh, vicino alla città di Multan, a oltre 500 chilometri dalla casa dove lavorava. Il ministro per i Diritti umani Shireen Mazari ha confermato su Twitter gli arresti e spiegato che è in contatto con la polizia. ”La violenza e la tortura fisica contro i bambini non verrà tollerata e chi ne è coinvolto dovrà rispondere alla giustizia”, ha detto il capo della polizia distrettuale Muhammad Ahsan Younus.

(AdnKronos)

– – – – – – –

Zohra, una bambina di otto anni assunta come domestica in Pakistan, muore malmenata dai suoi datori di lavoro. I “datori” erano una coppia benestante di Rawalpindi, in Pakistan. Questi l’avevano “assunta” quattro mesi fa in un villaggio poverissimo del Punjab, con una truffa: promettendo di farla studiare e ingannando la sua famiglia (che vive in condizioni disperate e non può permettersi un’adeguata istruzione) Zohra é l’esempio che c’è ancora molto da fare non solo per i diritti delle donne di ogni età, ma anche e soprattutto peri diritti umani. Zohra é stata uccisa, letteralmente massacrata di botte, per non aver adempiuto ai suoi compiti come avrebbe dovuto (secondo i suoi “datori di lavoro”, per i quali é d’obbligo l’uso le virgolette, visto che a lavorare era un bambino). Aveva, accidentalmente, liberato il due pappagalli i domestici della famiglia. La bambina, che ad otto anni si occupava della casa e badava ad una bimba di un anno e mezzo, é morta malmenata per questo

Dai racconti degli imputati emergono dettagli indicibili, come ad esempio che hanno continuato a colpirla a morte nonostante le urla e i pianti di lei, nonostante implorasse pietà. Per la sua natura efferata il crimine ha sconvolto il Pakistan e il mondo intero. Su Twitter si è diffuso l'hashtag #JusticeForZohraShah. Ma non basta, non salverà altre bambine come lei. Da tempo, gli attivisti per i diritti umani chiedono al governo leggi più severe contro la schiavitù minorile. Perché in questo caso i diritti delle donne e delle bambine sono intersezione in una triste e tremenda urgenza: fermare il lavoro minorile, una volta per tutte. Per sempre