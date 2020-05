Coronavirus, il bollettino di oggi 30 maggio: in 11 Regioni nessuna vittima, ma si allarga il divario con la Lombardia

ROMA – Torna a crescere il numero di vittime quotidiane legate al coronavirus, a causa dell’aumento dei morti in Lombardia, ma si allarga ulteriormente il divario tra la Lombardia e tutte le altre regioni.

Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. Inoltre la Lombardia è l’unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.

Dei 416 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 221 nuovi positivi (il 53,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 82 casi in Piemonte, di 32 in Liguria e 20 in Emilia Romagna. Nessun caso in Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Il bollettino del 30 maggio: tutti i dati

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 232.664.

In terapia intensiva si trovano oggi 450 persone, 25 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 6680 persone, 414 meno di ieri. In isolamento domiciliare 36561 persone (-2045 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 111 persone (ieri le vittime erano state 98), arrivando a un totale di decessi 33.340.

I guariti raggiungono quota 155.633, per un aumento in 24 ore di 2.789 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.240 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 2484 unità (ieri erano stati 1811) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 416 (ieri 516).

Il rapporto con i tamponi fatti e con i casi testati

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 36.051 casi (contro i 69.342 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 87 persone, ovvero l’1,2%.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 69342 test (ieri 72135). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 166,7 tamponi fatti, lo 0,6%. È il dato più basso da inizio epidemia.

Sia il dato sui tamponi che quello sui casi testati è visibili nei grafici qui di seguito.

Coronavirus, tutti i dati regione per regione del 30 maggio

Le 21809 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 172 in terapia intensiva (-1), 3307 ricoverati con sintomi (-245), 18330 in isolamento domiciliare (-628). I morti totali sono 16079 (+67), i guariti 50870 (+1028).

Le 5290 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 60 in terapia intensiva (-1), 988 ricoverati con sintomi (-41), 4242 in isolamento domiciliare (-326). I morti totali sono 3858 (+7), i guariti 21435 (+443).

Le 3279 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 65 in terapia intensiva (-11), 398 ricoverati con sintomi (-31), 2816 in isolamento domiciliare (-243). I morti totali sono 4107 (+5), i guariti 20373 (+300).

Le 1612 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 120 ricoverati con sintomi (-17), 1485 in isolamento domiciliare (-220). I morti totali sono 1916 (+10), i guariti 15618 (+239).

Le 1166 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 27 in terapia intensiva (-4), 106 ricoverati con sintomi (-5), 1033 in isolamento domiciliare (-80). I morti totali sono 1037 (+6), i guariti 7897 (+95).

Le 781 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (-4), 186 ricoverati con sintomi (-6), 586 in isolamento domiciliare (-203). I morti totali sono 1459 (+7), i guariti 7411 (+238).

Le 3055 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 58 in terapia intensiva (-1), 769 ricoverati con sintomi (-48), 2228 in isolamento domiciliare (-59). I morti totali sono 728 (+7), i guariti 3932 (+107).

Le 1347 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (+0), 66 ricoverati con sintomi (-3), 1272 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 987 (+1), i guariti 4393 (+8).

Le 981 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 236 ricoverati con sintomi (+0), 738 in isolamento domiciliare (-5). I morti totali sono 411 (+0), i guariti 3405 (+15).

Le 1222 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 12 in terapia intensiva (+0), 150 ricoverati con sintomi (-8), 1060 in isolamento domiciliare (-53). I morti totali sono 500 (+0), i guariti 2768 (+69).

Le 366 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+0), 13 ricoverati con sintomi (-3), 350 in isolamento domiciliare (-41). I morti totali sono 462 (+0), i guariti 3601 (+45).

Le 999 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 67 ricoverati con sintomi (+0), 925 in isolamento domiciliare (-138). I morti totali sono 273 (+1), i guariti 2170 (+139).

Le 305 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (-1), 45 ricoverati con sintomi (+0), 259 in isolamento domiciliare (-17). I morti totali sono 333 (+0), i guariti 2633 (+22).

Le 770 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+0), 122 ricoverati con sintomi (+0), 645 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 404 (+0), i guariti 2063 (+0).

Le 137 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 4 in terapia intensiva (-1), 13 ricoverati con sintomi (-4), 120 in isolamento domiciliare (-12). I morti totali sono 291 (+0), i guariti 2168 (+18).

Le 31 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (-1), 16 ricoverati con sintomi (+1), 14 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 76 (+0), i guariti 1324 (+0).

Le 186 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 34 ricoverati con sintomi (-3), 150 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 130 (+0), i guariti 1040 (+4).

Le 17 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 13 ricoverati con sintomi (+1), 4 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 143 (+0), i guariti 1023 (+2).

Le 151 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 23 ricoverati con sintomi (-2), 127 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 97 (+0), i guariti 910 (+8).

Le 156 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 3 ricoverati con sintomi (+0), 151 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 258 (+6).

Le 31 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 5 ricoverati con sintomi (+0), 26 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 341 (+2).

(La Repubblica)