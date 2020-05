Dl liquidità: Bersani, sostenere la domanda per riaccendere l’economia

La chiave per riaccendere l’economia reale, chiediamoci, è dare soldi alle imprese o dire meno regole e più trasferimenti?

Nessuno nega che questo possa essere utile, fatto in modo selettivo, ma non è la chiave. Perché tu puoi sgravare finché vuoi l’impresa siderurgica ma se nessuno compra le lamiere è inutile. Per far sopravvivere un’impresa serve liquidità, per farla vivere dobbiamo portarle lavoro. E quindi lavorare sulla domanda interna e internazionale. Bene il driver ambientale, le infrastrutture, la manutenzione del territorio. E poi i consumi: soldi in tasca a chi deve spendere.

E poi, lo dico come opinione personale:

se in Europa si vuole far ripartire le grandi filiere industriali – siderurgia, meccanica, chimica, elettronica, microelettronica – l’unica cosa da fare è una mega operazione di sostituzione a fini ambientali del parco automobili.

Questo può riaccendere.

Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani nella dichiarazione di voto alla camera sulla fiducia al governo sul decreto liquidità.