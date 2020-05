Coronavirus, nel Lazio 12 nuovi casi, 8 a Roma: è il numero più basso. Cri: “Non siamo stalker, rispondete a nostre chiamate”

Nel Lazio sono 12 i nuovi casi di positività al coronavirus. Cinque i decessi e 29 guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Oggi registriamo un dato di 12 casi positivi nelle ultime 24 ore ai quali si aggiungono 6 recuperi di notifiche e un trend a 0,2% – ha spiegato D’Amato- il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 29 unità.

Otto nuovi casi a Roma città è uno dei valori più bassi mai registrati. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell’ordine. Dall’inizio della campagna dei test sono stati eseguiti complessivamente 41.798 con una percentuale di sieroprevalenza del 2,4%. Ciò ha contribuito a rilevare 81 casi asintomatici positivi al tampone. Con questa modalità testiamo circa 10 mila persone al giorno. I decessi sono stati 5 nelle ultime 24 ore, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.430 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 239 mila”.

I nuovi casi di positività al coronavirus nel Lazio “sono perlopiù casi di origine familiare, ad eccezione di una comunità religiosa e una realtà di natura ambulatoriale del sud pontino”, sottolinea D’Amato che annuncia che in tre ospedali pubblici, il San Camillo, il San Giovanni e il Sant’Andrea sarà possibile affettuare il test sierologico a 15 euro.

“Non siamo stalker, rispondete alle nostre chiamate” è l’appello del presidente della Croce Rossa, in merito alla campagna di test sierologici avviata dal ministero della Salute per l’indagine epidemiologica nazionale, che vede la Cri impegnata proprio nelle telefonate ai soggetti prescelti per partecipare.

“I volontari e colleghi della Croce Rossa stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso”, ha spiegato Francesco Rocca,

Questa la situazione nelle asl e nelle Aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1 4 nuovi casi positivi. 29 Persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo, 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 4 – non si registrano nuovi casi positivi, 77 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 5 – non si registrano nuovi casi positivi. 50 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Roma 6 – 2 nuovi casi positivi, 2 decessi: 2 donne di 70 e 73 anni, 37 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Frosinone – non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto paziente di 70 anni. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Latina – 2 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni con patologie pregresse, 162 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Asl Rieti – non si registrano nuovi casi positivi, 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Viterbo – non si registrano nuovi casi positivi, 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

(La Repubblica)