Saltano i Mondiali di sci a Cortina. Malagò: “Chiederemo il rinvio al 2022”

«Domani la Fisi chiederà il rinvio al marzo 2022 dei Mondiali di sci di Cortina, programmati per il prossimo febbraio».

Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite a «Che tempo che fa» su Rai3.

«La questione – ha aggiunto – non è come svolgere la competizione, ma come far arrivare tutti in sicurezza, dagli atleti, ai manager, i giornalisti, i tifosi. Allora abbiamo pensato fosse più corretto posticipare: nel 2022 ci sarebbero prima a febbraio le Olimpiadi invernali in Cina e poi a marzo i Mondiali in Italia».

(La Stampa)