Roma, spari a Primavalle: uccide la ex moglie, ferisce il figlio e si suicida

Ha prima aggredito la moglie con un coltello e poi ha caricato la pistola e le ha sparato.

Quando il figlio è intervenuto in difesa della donna ha colpito anche lui e alla fine si è puntato la canna della pistola contro la tempia e ha fatto fuoco: il dramma familiare si è consumato questa mattina intorno alle 9 in via Francesco Maria Torrigio, nel quartiere di Primavalle.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato di zona e dagli agenti della squadra mobile che stanno indagando, la coppia si era separata da poco e la donna era andata a casa a prendere vestiti e oggetti personali insieme al figlio. La lite, tra il pensionato ex guardia giurata di 67 anni e la moglie di 63 anni, si sarebbe accesa subito. Il figlio, di 44 anni, sarebbe quindi intervenuto in difesa della donna ma è stato ferito.

I coniugi sono morti non appena arrivati in ospedale, al Gemelli uno e al Cristo Re l’altra. Il figlio è stato operato d’urgenza ed è ora ricoverato in rianimazione. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa allertati dalle grida e dagli spari: “Li abbiamo sentiti gridare”, hanno riferito, “poi ci sono stati gli spari”

Sono quindi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti al policlinico Gemelli e all’ospedale Cristo Re. I poliziotti hanno invece aperto le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Per gli investigatori sarà determinante inoltre accertare il quadro familiare per stabilire come sia maturata la violenta lite degenerata in pochi drammatici minuti questa mattina.

