D’AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 18 CASI POSITIVI IL DATO PIU’ BASSO DAL 10 MARZO

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 18 casi positivi nelle ultime 24h si tratta del dato più basso dal 10 marzo e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 65 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare.

Il 28 maggio partiranno presso l’Azienda ospedaliera San Giovanni i test sierologici aperti ai privati cittadini (tariffa di riferimento regionale 15,23 euro).

I decessi sono stati 3 ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.350 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 231 mila” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

***DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 31.100 mascherine chirurgiche, 14.500 maschere FFP2, 2.250 camici impermeabili, 5.500 calzari, 52.000 guanti.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 43 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 1 nuovo caso positivo. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 71 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 8 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 97 anni proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa e un uomo di 72 anni. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 85 anni. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Policlinico Umberto I – 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Gemelli – 57 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Policlinico Tor Vergata – 30 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Nelle ultime 24 ore restano ricoverati in totale 7 pazienti al Centro Covid di Palidoro tutti in condizioni stabili. Da febbraio sono stati gestiti al Bambino Gesù circa 5.000 pazienti sospetti, di cui 1,5 % confermati positivi;

Università Campus Bio-Medico – 18 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 10 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti.

23 maggio 2020