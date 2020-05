IL TEATRODITALIA DI BRACCIANO

VERSO LA RIAPERTURA

Dopo tre mesi di totale interruzione delle proprie attività, l’Associazione di Promozione Sociale “il TeatrodiTalia”, che ha sede a Bracciano, studia tempi e modi di una ripresa anche se parziale.

Il teatro per sua natura si fonda sul lavoro di gruppo e tende ad avvicinare le persone piuttosto che a distanziarle. Ciò nonostante, sono allo studio forme di lezione e di spettacolo che non creino rischi ad attori e spettatori.

Le difficoltà ci sono, non ultima quella della precarissima situazione economica in cui versano non solo i lavoratori del settore ma anche le realtà non a scopo di lucro come la nostra, che si trovano a dover far fronte a spese fisse per locali, attrezzature tecniche e normale vita associativa e non hanno alcuna entrata garantita.

Con il ricavato di una raccolta fondi gentilmente pubblicata da “L’agone” nei mesi scorsi, siamo riusciti a superare questo periodo di totale chiusura, ma è chiaro che le prospettive non sono rosee. “il TeatrodiTalia” non ha sovvenzioni pubbliche né private e si sostenta esclusivamente con il contributo associativo dei propri allievi.

Pur essendo presente sul territorio da tredici anni con un lavoro costante di educazione al teatro e produzione di spettacoli di qualità che ha coinvolto finora diverse centinaia di persone tra adulti e ragazzi, senza contare il pubblico che ci ha seguito e ci segue sempre numerosissimo, non può contare sull’aiuto da parte dell’Amministrazione Comunale di Bracciano.

L’unica eccezione sono stati gli anni in cui, grazie alla sensibilità dell’allora Assessore alla Cultura Gianpiero Nardelli, ha avuto in concessione l’uso di una sala dove fare lezione, in cambio di spettacoli gratuiti per la cittadinanza e di cicli di letture per le scuole.

Evidentemente le Amministrazioni Comunali che si sono succedute non hanno reputato importante sostenere la diffusione della cultura a livello locale.

Prova ne sia il fatto che, a seguito di una “Selezione finalizzata all’acquisizione di progetti sul possibile utilizzo e relativa gestione attuativa dell’Auditorium comunale di Via delle Ferriere” effettuata nell’autunno’19 da parte del Comune, è stata scelta come possibile interlocutore un’Associazione di Civitavecchia, sul cui interesse per la vita culturale di Bracciano e dintorni nutriamo seri dubbi.

Nonostante tutto questo, continuiamo ad essere fiduciosi che il nostro amore per il teatro e per la sua straordinaria capacità di coinvolgimento avrà la meglio.

A breve, quindi, il nostro programma per le nuove attività.

Come sempre, Viva il Teatro!

p. IL TEATRODITALIA

Il Presidente e Direttore Artistico

Marina Garroni

(La foto di copertina è tratta dal Saggio di Recitazione Ragazzi svoltosi il 7 e 8 giugno 2019 presso il Teatro “Charles de Foucauld” di Bracciano)