IL MESSAGGIO DEI SINDACI DELLA ASL ROMA 4 ( IL VIDEO)

In questo momento di difficoltà

anche se siamo lontani,

è nostro desiderio comune

farVi sentire la nostra vicinanza.

Nessuno di noi

si aspettava tutto questo,

è difficile, molto difficile

non solo per Voi e per le Vostre famiglie

anche per noi, nessuno era preparato.

Per questo dobbiamo essere uniti

preservare il nostro presente

per un futuro di rinascita

Non vogliamo promettere miracoli

perché il regalo più grande

sarà tornare nelle nostre piazze

e finalmente stringerci le mani

riempirci le orecchie delle risate dei bambini

guardarci negli occhi e sorridere

senza avere paura.

Sapere di aver superato

qualcosa che nessuno di noi

si sarebbe mai aspettato. Insieme.

Noi stiamo lavorando in sinergia

con l’Azienda Sanitaria Roma 4

con gli altri Comuni del territorio

con tutti Voi.

Noi ci siamo

e ci saremo anche domani.