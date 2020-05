ROMA, ZOTTA: “CONCENTRIAMO I DATI DEI COMUNI PER RAFFORZARE IL PIANO STRATEGICO”

La Città Metropolitana di Roma, con il Progetto G.A.Me (Gestioni Associate Metropolitane) è in grado di garantire una rilevazione evolutiva dei modelli, delle procedure e soprattutto dei fabbisogni dei servizi messi in comune dalle Amministrazioni del territorio metropolitano per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un concentrato di dati elaborati dagli strumenti di pianificazione di cui sono dotati i Comuni, come il Piano Urbanistico Comunale, quello Settoriali e della Mobilità, di Emergenza per la Protezione Civile, ai veri e propri Piani Strategici da attuare nei singoli territori di riferimento.

Un lavoro iniziato nel 2019 grazie all’impegno del Servizio di Pianificazione Strategica in Ambito Metropolitano, e tramite la società in house Capitale Lavoro.

Nonostante la fase emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, tramite piattaforme web, si stanno svolgendo interviste e confronti con i Sindaci, i Segretari Comunali, Assessori e responsabili degli uffici tecnici.

I dati raccolti stanno disegnando un interessante quadro di conoscenze complessivo di cui terrà conto la redazione evolutiva del Piano Strategico Metropolitano (PSM), previsto dalla L. 56/2014.

Questa modalità partecipativa, oltre ad essere una fedele fotografia aggiornata sui processi di gestione territoriali, sta consentendo di rinsaldare il dialogo con le amministrazioni locali, con la finalita’ di completare la redazione del Piano Strategico Metropolitano.

“Vogliamo restituire una visione più ampia e sempre aggiornata della progettualità e della vitalità programmatoria dei vari quadranti del territorio metropolitano di Roma, poiché questa restituzione consentirà una nuova e più completa capacità di interazione e collaborazione non solo tra l’Ente metropolitano e i vari Comuni, ma soprattutto tra i Comuni metropolitani, anche di territori non limitrofi. Per questo confidiamo nella partecipazione di tutti i Comuni per offrire informazioni preziose per la completezza del lavoro sul Piano Strategico.”

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma