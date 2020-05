Le forze politiche progressiste di Anguillara incontrano il Commissario

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Le forze progressiste di Anguillara – PD, IV, Art.1, SI, PRC – hanno incontrato, in forma individuale, il Commissario Dott. Caroli per confermare la disponibilità a “fornire un contributo in questo momento particolare”; lo hanno fatto dopo aver sottoscritto un documento comune, consegnato allo stesso Commissario.

Oltre ad esprimersi sulle due tematiche indicate prioritariamente dal Dott. Caroli (scuola e cimitero), hanno evidenziato altre priorità , non meno importanti, a cominciare dalla crisi economica. Hanno poi chiesto di fornire maggiori informazioni alla popolazione sullo stato del Comune.

Il documento completo si può leggere a questo link:

https://www.lagone.it/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-PER-IL-COMMISSARIO_FINALE_INVIATA.pdf

Al termine degli incontri hanno emesso il seguente comunicato stampa

COMUNICATO STAMPA

Il Commissario dott. Gerardo Caroli, a seguito della nota inviata a lui da tutte le forze politiche e le associazioni di Anguillara Sabazia in data 31 marzo, nella quale si chiedeva di poter fornire un contributo in questo momento particolare, ha convocato i partiti politici nelle date 6 e 7 maggio.

Le forze progressiste hanno predisposto un documento unitario individuando – tra le altre – una serie di problematiche da evidenziare in questa sede.

Gli incontri sono avvenuti in forma individuale ed il Commissario si è dimostrato persona ampiamente disponibile all’ascolto.

Tutti i punti già concordati e di cui al documento sottoscritto, sono stati affrontati e – nei colloqui – si è ribadito quanto ivi richiesto, con una unità d’intenti e con la volontà di collaborare per risolvere le situazioni individuate.

Tra le questioni che il Commissario ci ha dato come risolte sono quella inerente la possibilità di accedere al cimitero per le visite ai defunti, e la riapertura dell’isola ecologica dall’11 maggio per tutti i conferimenti con orari prolungati che il Comune divulgherà prossimamente.

Per ciò che attiene l’utilizzo dei container della scuola materna/elementare – ex plesso di Via Verdi – abbiamo confermato con forza la nostra contrarietà e la necessità di trovare soluzioni alternative.

Per il resto abbiamo ribadito tutti i punti di cui al documento concordato, sottolineando la necessità di sostenere l’economia locale, già gravemente provata, ed in particolar modo le attività di ristorazione e in generale quelle legate al turismo, che proprio con l’avvicinarsi della bella stagione rischiano la crisi definitiva: è, per noi, argomento di assoluta priorità, ne va del futuro della nostra città.

Rimaniamo a disposizione della Cittadinanza per ogni ulteriore richiesta ed iniziativa manifestando la nostra piena disponibilità ad accogliere le proposte che ci perverranno ed a farle presenti – ove condivisibili – al Commissario Dott. Caroli.

Anguillara, 7 maggio 2020

Partito Democratico, Italia Viva, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista