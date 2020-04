Coronavirus – Nuove misure di contenimento del contagio in vigore dal 4 al 17 maggio 2020

Riguardo il nuovo decreto del Governo facciamo un focus su alcune importanti disposizioni che entreranno in vigore dal 4 al 17 maggio 2020 con particolare attenzione al territorio di Bracciano per cui l’amministrazione ha scelto una linea più cauta per evitare che la curva dei contagi possa salire.

– I cimiteri riapriranno ma è importante attenersi alle regole e mantenere le distanze di almeno un metro con le persone che si incontrano;

– L’ecocentro riaprirà con entrate contingentate;

– I parchi resteranno chiusi per valutare l’andamento dell’ingresso della fase 2 e monitorare la condotta della cittadinanza e la curva dei contagi sul territorio. Rimangono quindi chiusi anche i parchi giochi per i bambini;

– Gli spostamenti tra regioni diverse rimangono consentiti solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– All’interno della propria regione sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il nuovo DPCM consente inoltre di raggiungere i propri familiari purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro con obbligo di utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie;

– Rimangono vietati in modo assoluto tutti gli assembramenti sia in luogo pubblico sia in luogo privato;

– Sono consentite le attività sportive e quelle motorie anche se non effettuate nei dintorni della propria abitazione, con obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di due metri per le attività sportive e di un metro per quelle motorie;

– Sono vietate le attività ludiche e ricreative all’aperto;

– Rimangono sospese le cerimonie civili e religiose;

– Sono sospese le attività di musei, biblioteche, sale da ballo, sale bingo, discoteche, palestre, piscine e centri sportivi in generale, centri culturali, sociali e ricreativi, centri benessere e centri termali (questi ultimi consentiti solo per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);

– Sono aperti ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari anche surgelati, bevande e tabacco in esercizi specializzati, carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, di articoli igienico-sanitari, di articoli per l’illuminazione, di giornali, riviste e periodici, Farmacie e Parafarmacie, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet o per televisione, corrispondenza, radio, telefono e per mezzo di distributori automatici, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, di vestiti per bambini e neonati, di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

– Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

– Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Il nuovo DPCM consente però la consegna a domicilio e la vendita con asporto. Rispetto a tale ultima novità, si sottolinea la necessità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

– Restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti. Rimango consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, tintorie, i servizi di pompe funebri e le attività connesse

– Restano sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine e discplina. Il nuovo DPCM consente l’allenamento per i soli atleti di sport individuali riconosciuti di importanza nazionale;

– Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università. Resta consentita la formazione a distanza;

– Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le relative filiere;

– Si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.