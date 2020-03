Scienza Contagiosa, “Pillole” per il Coronavirus

Il calendario di lezioni virtuali Scienza Contagiosa si arricchisce. Si unisce al programma una “virtual classroom” dedicata al Coronavirus in collaborazione con gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità. Alla luce dell’ultimo DPCM diramato nelle scorse ore dal Governo italiano, che prevede nuove misure per il contenimento e contrasto dell’emergenza che sta flagellando il nostro Paese, Frascati Scienza ha voluto offrire il proprio contributo a sostegno delle ragazze e dei ragazzi costretti a casa per il prolungarsi della chiusura delle scuole. Con queste premesse, grazie al contributo dell’Istituto Superiore di Sanità che si è reso disponibile all’iniziativa, il tema della prima lezione non poteva che essere dedicato a un approfondimento sul virus che ha colpito l’Italia (e non solo) e alle buone pratiche per fermarlo. “Pillole” per il Coronavirus è il titolo della lezione che inaugurerà il programma di “virtual classroom” di Scienza Contagiosa, prevista per giovedì 12 marzo alle ore 10, con Antonio Mistretta, Professore di Igiene dell’Università di Catania e componente del gruppo di comunicazione ISS sul nuovo Coronavirus (sezione di comunicazione scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità). La lezione spiegherà il ruolo dell’ISS nell’epidemia di COVOID 19, per poi introdurre alcuni principi di igiene con particolare riferimento a questa emergenza di salute pubblica. A seguire, sempre giovedì, alle ore 11.30 ci sarà Catalina Curceanu, primo ricercatore dei Laboratori di Frascati dell’INFN con La magia degli acceleratori di particelle: dalla caccia alla materia oscura alla terapia dei tumori, per un viaggio alla scoperta gli acceleratori di particelle. Lunedì 16 marzo si parlerà di digitalizzazione e sicurezza informatica in Industria 4.0 e cybersecurity: Matrix è adesso con Sabina Di Giuliomaria, Responsabile Divisione CERTBI del Dipartimento Informatica della Banca d’Italia Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione presso Università LUMSA e Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. Per seguire gli appuntamenti di Scienza Contagiosa, basta seguire la diretta sui canali Facebook e YouTube di Frascati Scienza. Nel primo pomeriggio è prevista una replica su Instagram. A presto per i prossimi aggiornamenti del programma!