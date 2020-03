Roma in quarantena, chiusa anche piazza San Pietro

San Pietro chiusa per timore del virus. La Santa sede fa sapere che la piazza e la Basilica di San Pietro restano chiuse alle visite guidate e ai turisti. Sempre per quanto riguarda le nuove disposizioni in Vaticano, “la farmacia e il supermercato dell’Annona restano aperte, ma con ingressi contingentati. Sempre da oggi, in via precauzionale, restano chiuse l’unità mobile delle Poste Vaticane in piazza San Pietro, i due punti vendita della Libreria Editrice Vaticana, il servizio fotografico de L’Osservatore Romano, che rimarrà comunque accessibile online, e il magazzino di abbigliamento.

Ha cambiato faccia, almeno per un pò, anche Fontana di Trevi: gli accessi al camminamento di fronte alla Fontana delle monetine sono stati transennati per qualche ora perchè non si riusciva a far rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra i visitatori. Poi però, via via che la città si svuotava, tutto è stato riaperto.

Poche persone, molte con la mascherina, tanti gli esercizi chiusi e quelli aperti hanno comunque aderito alle disposizioni governative, organizzando file esterne ai locali, con ‘numeretti’ per regolare le turnazioni e file all’esterno rigorosamente rispettando la distanza di sicurezza. In complesso, questa parte della città sembra aver compreso, negli orari diurni, la portata dell’emergenza. Le misure estreme del governo sembrano aver attecchito. In attesa delle 18 con la chiusura di tutti i locali come bar, pub e ristoranti. Una città mai vista finora.

Fonte: La Repubblica.it