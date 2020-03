Pilota di Alitalia: “Operiamo nonostante la rimessa economica per garantire un servizio”

Mentre tutte le compagnie aeree ci abbandonano cancellando tutti i voli da e per l’Italia perché i voli risultano vuoti e quindi non convenienti dal punto di vista economico, L’Alitalia continua ad operare, continua ad operare in assoluta rimessa economica garantendo il servizio minimo essenziale necessario per collegare il nostro Paese e lo stesso al resto del mondo.

Continuano ad operare i miei colleghi ed il Sottoscritto con la dignità e la professionalità di sempre, con tutti i timori e le paure di questi tempi ma allo stesso modo mossi da un senso di responsabilità ed un orgoglio ancora maggiore se possibile, in questo momento così folle della nostra vita.

Volevo quindi dire a tutti quelli del “Alitalia deve fallire”, “Non abbiamo bisogno di una compagnia di Bandiera”, “Se non ci fosse Alitalia ci sarebbe una Ryan Air qualsiasi a 10€” , di ricordarvi di questi giorni, di questi tempi , perché una compagnia di Bandiera non porta con se il Tricolore per un fatto estetico ma perché serve a tenere unito un Paese, un Popolo , a riportare in patria i propri connazionali rimasti bloccati chissà dove nel mondo.

E serve soprattutto a Fabio che vive a Milano, per poter raggiungere la Mamma in fin di vita che vive a Palermo, per poterle dare l’ultimo saluto.

Un Pilota orgogliosamente Alitalia❤🇮🇹

#alitalia