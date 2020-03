Città metropolitana Roma: misure Polizia Locale e servizi ai cittadini

Per tutto il personale della Polizia Metropolitana è stata fatta richiesta urgente di approvvigionamento ulteriore del kit sicurezza per gli operatori. In queste ore si sta continuando a verificare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal DPCM negli uffici e nei Distaccamenti della Polizia locale di Città metropolitana.

Per quanto concerne il servizio di sportello ai cittadini è stata data disposizione di collocare nella sede operativa di Via Ribotta (grattacielo Eur), apposita postazione schermata, potenziando il servizio di call center e garantendo ai cittadini il servizio di consegna delle pratiche per i servizi coinvolti. Valgono tutte le indicazioni e misure contenute del DPCM in vigore. Inoltre, è stato sospeso il servizio navette che non avrebbe consentito le distanze di sicurezza e la concentrazione anche minima di utenti che ne facevano uso. L’attivazione dello smart working a tutti i dipendenti, sta facilitando al massimo lo spostamento dei nostri dipendenti”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.