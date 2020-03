Covid-19 Pascucci: “Anche in momenti come questi c’è chi fa sciacallaggio politico”

Q“In queste ore, con una spregiudicatezza che mi lascia davvero senza parole, i Consiglieri comunali di opposizione Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis, durante la più grave crisi nazionale degli ultimi decenni, stanno facendo disinformazione ai danni della nostra città dimostrando scarsissimo senso civico. Continuano infatti a ribadire da ieri che vadano annullati i confronti con gli esercenti che l’Amministrazione ha fissato per domani alla presenza dell’ufficio Commercio, della Protezione Civile e della Polizia Locale, gettando nella confusione chi è stato invitato a questi incontri. Chiariamo che gli incontri si faranno e si faranno nel rispetto delle norme previste. Non essendosi come al solito informati, e probabilmente non avendo neanche letto il DPCM, i due Consiglieri non possono sapere che le persone invitate sono state distribuite su tre turni (uno alle 15, uno alle 16 e uno alle 17), che si è scelta la spaziosa Aula Consigliare e che si è previsto un numero di partecipanti per ogni turno che consenta il rispetto della distanza di un metro prevista. Stessa modalità che peraltro abbiamo adottato negli altri incontri svolti. E per evitare assembramenti serviva proprio che nessuno pubblicasse la lettera, per questo io non l’ho pubblicata, perché ognuno ha un orario di convocazione e deve venire esclusivamente a quell’orario. Invece uno dei due Consiglieri l’ha pubblicata sui social, vanificando con questo comportamento irresponsabile il lavoro fatto.

Ma loro non possono sapere come stiamo lavorando. Non possono saperlo perché in questi giorni di emergenza non li abbiamo mai visti venire a chiedere se potesse servire una mano a gestire le difficoltà, cosa che invece stanno facendo i volontari, moltissimi cittadini e quasi tutte le realtà associative del territorio. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento. De Angelis e Orsomando sono venuti in Municipio, è vero, ma soltanto per continuare con la loro spasmodica attività di richiesta di accesso agli atti, attività che, come ben sanno, rallenta terribilmente i nostri uffici comunali, che dovrebbero invece dedicarsi totalmente alla difficile emergenza in corso nell’interesse dei cittadini di Cerveteri. Sia chiaro: l’accesso agli atti è un sacrosanto diritto dei Consiglieri comunali. Sarebbe però anche un loro dovere capire che in una situazione emergenziale, appesantire il lavoro degli uffici è soltanto un danno alla cittadinanza. Ma hanno dimostrato spessissimo di non averlo a cuore. Se i due Consiglieri Orsomando e De Angelis, invece di speculare su questa situazione, ci avessero contattato e ci avessero chiesto, avrebbero evitato l’ennesima figuraccia e avrebbero scoperto che dal primo giorno facciamo continui incontri per limitare al minimo i disagi e per rispondere ai tanti che non sanno come comportarsi.

Siamo stati i primi ad andare nelle scuole per spiegare ai ragazzi e alle ragazze le giuste modalità di igiene; abbiamo incontrato le associazioni, i rioni, i sacerdoti, i presidenti dei centri anziani prevenendo alcune indicazioni che poi è stato lo stesso Governo nazionale a dare; siamo stati gli unici ad attrezzare una struttura nella ex scuola di Furbara messa a disposizione della Azienda Sanitaria in caso di necessità; riuniamo quotidianamente una task force composta da Giunta, Segretario Generale, Dirigenti, Polizia Locale, Protezione Civile e Multiservizi e tutti, nessuno escluso, stanno lavorando senza sosta, senza guardare orari o cartellini per affrontare questa situazione con grande senso del dovere.

Se ce lo avessero chiesto, lo avrebbero saputo. Invece no. Come al solito hanno preferito la stampa, i media e la confusione. Credetemi, mi scoccia terribilmente dover perdere tempo a rispondere ai due Consiglieri in questa situazione; ma da ore ricevo richieste da parte di coloro che hanno ricevuto la convocazione per domani, confusi sul fatto che gli incontri siano stati annullati o meno. Tutto questo è a dir poco vergognoso. Non riesco a trovare altre parole. Solo facendo un rapido giro su Wikipedia ho trovato una calzante definizione: “nel linguaggio comune, il termine “sciacallo” viene spesso usato in senso denigratorio per riferirsi a persone, soprattutto per indicare chi trae in qualche modo giovamento dalle difficoltà altrui”. Lo sciacallaggio non dovrebbe esserci mai, ma ci sono dei momenti in cui il buon senso, l’intelligenza e soprattutto il rispetto delle istituzioni indurrebbero davvero al silenzio, a rimboccarsi le maniche e a darsi soltanto da fare. Purtroppo i Consiglieri comunali di opposizione Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis hanno sempre dimostrato di non essere in grado di comprendere quali siano questi momenti.

Mi scuso con la cittadinanza per tutto questo. Come sempre, continueremo a fare il nostro lavoro incuranti anche degli sciacalli. E lo faremo rispondendo a tutti e collaborando con tutti. Nei momenti di crisi non dovrebbe esistere colore politico. Tutti dovrebbero avere a cuore le sorti dei cittadini e lavorare soltanto per la città. Per fortuna, sono pochissimi, quelli che non lo fanno.

PS prego i riceventi della convocazione di venire ESCLUSIVAMENTE all’orario scritto sulla lettera.”