Allarme Coronavirus a Roma: “Supermercati svuotati ma nessun nuovo contagio”

Riferendosi alla coppia di giovani residenti nella cittadina sul litorale che erano stati nei giorni scorsi a Codogno, uno dei focolai del virus, e presentavano sintomi sospetti. Nè i due ragazzi né il paziente ricoverato nell’ospedale citato sono risultati positivi. E dunque finora il bilancio dei contagiati nel Lazio resta fermo a tre: due sono i turisti cinesi che si stanno riprendendo e il terzo è il ricercatore rientrato da Wuhan guarito e già dimesso. Dimessi anche gli 8 italiani in quarantena al Celio.

Zingaretti: “Situazione tranquilla, no allarmismi”

L’assessore invita a «mantenere toni bassi senza assumere iniziative di tipo estemporaneo». Ribadendo che il «Sistema sanitario del Lazio ed in particolare la rete infettivologica stanno lavorando a pieno regime garantendo la piena operatività dei protocolli sanitari». «La situazione è tranquilla e i nostri presidi sono pronti a ogni evenienza» conferma il governatore Nicola Zingaretti. «Sono stati valutati, ad oggi (24 febbraio, ndr) presso la nostra accettazione 114 pazienti. Di questi, 75, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati» si legge nel bollettino quotidiano dello Spallanzani che ha appena formalizzato anche un accordo con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Accordo che prevede «la presa in carico dei bambini accompagnati dai genitori, con sintomatologia riferibile alla infezione da nuovo coronavirus».

Raggi: “Sanificazione straordinaria dei mezzi pubblici”

Virginia Raggi da parte sua aveva invocato «nessun allarmismo ma piena fiducia nell’azione del Governo e della Protezione Civile nazionale» perché “il Coronavirus CoVid-19 si sconfigge con la collaborazione di tutti e con la calma».

Per poi annunciare una «sanificazione straordinaria e ancora più accurata dei mezzi pubblici» oltre alla distribuzione di igienizzanti per gli autisti degli autobus. Rispondendo alle critiche sul mancato rinvio dello sciopero dell’azienda capitolina del trasporto pubblico locale attuato lunedì 24. Sui social tanti i commenti amaramente ironici («Per non rimanere indietro con il resto d’Italia, oggi a Roma c’è sciopero Atac cosi ce ne stiamo tutti stretti stretti appiccicati l’uno ai germi dell’altro»).