CITTA’ DI LADISPOLI Città Metropolitana di Roma Capitale COMUNICATO STAMPA

“Saranno giorni intensi per cultura e sport a Ladispoli”

L’amministrazione comunale informa che i prossimi giorni saranno intensi per quanto riguarda Cultura e Sport.

“Si è iniziato mercoledì 15, presso la Biblioteca “P.Impastato” – afferma l’assessore a cultura e sport – con la prima conferenza di un ciclo che arriverà sino a maggio 2020, dal titolo “1939-1945 la guerra dei trent’anni del XX secolo” a cura di Elio Di Michele.

Sabato 18 gennaio, presso il Teatro Vannini si terrà lo spettacolo “Aladdin” (due spettacoli 15.30 e 17.30) a cura de “Il Teatro della Tradizione”. Spettacolo per tutti e in special modo per i bambini.

Venerdì 31 gennaio sarà la volta di “Diversi da chi?”, spettacolo a cura di “Children of the World” che promuove e realizza progetti inclusivi tenendo conto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anch’esso presso il Teatro Vannini (Ore 19.00).

Domenica 2 febbraio appuntamento imperdibile per gli amanti delle arti marziali. Presso la palestra Melone in Via De Begnac, si terrà il “7 Belts Cup” di Karate. La mattina sarà dedicata ad uno stage per tesserati e nel pomeriggio si terrà il Kata (individuale, a squadre e a coppie padre/figlio).

saranno presenti i maestri Roberto Riccio, Ludovico Ciccarelli e il Sensei Toshio Yamada”.

L’Ufficio stampa

Ladispoli 16/01/20