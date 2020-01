Ogni parola che sapevo” di Andrea Vianello

Presentazione mercoledì 22 Gennaio alle ore 19.00 – alla presenza dell’autore – all’Auditorium del MAXXI con ingresso libero fino a esaurimento posti

“Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un’operazione d’urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza”, così ha scritto in un tweet Andrea Vianello, uno dei conduttori più amati della Rai, postando la copertina di “Ogni parola che sapevo“.

Il libro racconta la storia del suo ictus e il suo dramma: un’ischemia con versamento di sangue nella parte destra del cervello a causa di una dissecazione della carotide, un’operazione d’urgenza riuscita nonostante una gravissima complicazione sul tavolo operatorio. Andrea Vianello vive, ma perde la capacità di formulare le parole che continua ad avere ben chiare nella propria mente.

‘Megpdeiigrhiaa!’ ‘mrlaiofoourhdka uhfe giumhu’, ‘Ceritturgra, mathra, titdiiiadotaio’ sono i primi versi con cui si rivolge a sua moglie; di colpo le sue parole sono perdute. O meglio: nella sua testa si stagliano chiare e nette come sempre, ma all’atto pratico escono in una confusione totale, fonemi a caso, ingarbugliate e incomprensibili. Una prospettiva terribile per chiunque, ma ancora di più per lui, che delle parole ha fatto un’identità e un mestiere, quello di giornalista televisivo. Ogni parola che sapevo è un viaggio in un inferno molto diffuso, l’ictus e i suoi danni, che a volte presenta un percorso terapeutico e riabilitativo che non esclude il ritorno. Questo libro racconta e dimostra che le parole che Andrea Vianello sapeva sono state in qualche modo tutte recuperate. ad esse ne aggiunge di nuove: quelle che raccontano il calvario personale di chi scopre la sua vulnerabilità fisica, quelle che descrivono la brutta sensazione di ritrovarsi esposto in poche ore dai riflettori di un studio tv ai meandri inestricabili della sanità pubblica. Quelle che bisogna trovare per continuare a combattere ogni giorno, tutti i giorni, contro gli strascichi dell’evento subito, anche quando è stato superato. Ma pure quelle degli affetti, a volte sopite o date per scontate, e che invece possono riempire un intero vocabolario. Un libro completo, emozionante, a volte ironico, ma sempre pieno di speranza, che racconta il quotidiano ma inevitabile coraggio di chi si trova d’improvviso ad affrontare una lunga e spesso solitaria traversata del deserto. E che nonostante tutto riesce, forse, a recuperare la sua parte migliore.

Ogni parola che sapevo di Andrea Vianello, Mondadori Editore esce in tutte le librerie il 21 gennaio. Andrea Vianello (Roma, 1961) è giornalista professionista e conduttore radiofonico e televisivo (tra i suoi programmi Radio anch’io, Mi manda Rai Tre, Agorà, Rabona). È stato direttore di Rai Tre.

Alla presentazione di mercoledì 22 Gennaio alle ore 19.00 all’Auditorium del MAXXI insieme all’autore intervengono Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI, Stefano Coletta Direttore Rai1, Marino Sinibaldi Direttore Rai Radio3, Simona Sparaco scrittrice e sceneggiatrice,e letture di Francesco Siciliano.

Paola Scarsi