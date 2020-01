Ladispoli festeggia Sant’Antonio Abate  con la benedizione degli animali

Ladispoli nel ricordo delle origini contadine festeggia Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali. L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio, alle ore 15,30 in piazza Scarabellotto. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Ladispoli, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Santa Maria del Rosario, sarà anche occasione per celebrare la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali. La presentazione della cerimonia di benedizione degli Animali, infatti, avverrà in dialetto Romanesco, con tanto di declamazione di alcune poesie di Trilussa dedicate agli animali da parte del Presidente della Proloco, Claudio Nardocci, e dell’Assessore Francesca Lazzeri. Seguirà la benedizione, impartita da Monsignor Alberto Mazzola e la distribuzione del pane benedetto per tutti i presenti. Verrà consegnata piccola rosetta che secondo la tradizione va conservata in un cassetto come simbolo di protezione della casa da parte del Santo.

L’Ufficio stampa

Ladispoli 15/01/20