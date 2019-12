REGIONE LAZIO: CERVETERI NOMINATA CITTA’ DELLA CULTURA DEL LAZIO 2020

Cerveteri è la Città della Cultura del Lazio del 2020. Il progetto che

vedeva la Città etrusca capofila dell’unione di Comuni con Tolfa,

Allumiere e Santa Marinella è stato infatti giudicato vincente dalla

Regione Lazio. “Dopo un 2019 memorabile, il 2020 sarà l’anno in cui

insieme ad altri tre comuni del Litorale Cerveteri rappresenterà la

cultura all’interno di tutto il territorio della Regione Lazio”, afferma

in una nota il sindaco Alessio Pascucci. “Abbiamo sempre creduto che per

un Comune come il nostro investire sulla cultura fosse un valore

imprescindibile per uno sviluppo economico, commerciale e sociale. Noi

lo abbiamo fatto, con un’intensità ed una forza sempre maggiore nel

corso degli anni. Andando controcorrente in anni in cui i tagli negli

Enti Locali su queste tematiche sono stati all’ordine del giorno. Siamo

orgogliosi del riconoscimento ricevuto: continueremo ad essere

protagonisti ed una meta per tutti i visitatori non solo della nostra

Regione ma di tutto il Centro Italia”.

“Nell’ultimo anno Cerveteri ha dimostrato di meritare un riconoscimento

così importante. Nel 2019 abbiamo fatto un lavoro straordinario,

investendo risorse molto importanti nel settore della cultura e dello

spettacolo, proprio per dimostrare che eravamo pronti a ricevere un

riconoscimento così prestigioso – aggiunge il Sindaco – è stato un anno

di eventi straordinari: primo fra tutti, ovviamente, il Jova Beach

Party, il tour estivo di Lorenzo Jovanotti che ha scelto proprio Marina

di Cerveteri per la sua unica tappa nel Lazio. Più di 40mila persone in

un’unica giornata lungo le nostre spiagge. Poi i grandi spettacoli nel

Centro Storico, con Loredana Berté, Simone Cristicchi, Cristina D’Avena,

Edoardo Leo, Giobbe Covatta, Francesca Reggiani, e la rassegna

realizzata all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia insieme

al Polo Museale del Lazio per festeggiare i 15anni dal riconoscimento

UNESCO, con Giancarlo Giannini, Rocco Papaleo, Sergio Cammariere.

Chiudiamo questo straordinario 2019 con il Capodanno in Piazza, prima

volta nella storia, e il concerto il 1 Gennaio del 2020 di Cristina

D’Avena, che torna nella nostra Cerveteri insieme ai Gem Boy”.

“Il nostro è un territorio straordinario, che coniuga nel raggio di

pochi chilometri un patrimonio storico, archeologico e naturalistico

unico, che ospita il sito UNESCO della Necropoli Etrusca della

Banditaccia, la zona protetta della Palude di Torre Flavia, il Castello

di Santa Severa, ricco di arte, tradizione, prodotti enogastronomici

famosi nel mondo – prosegue il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci –

abbiamo presentato un progetto capace di abbracciare tutte le

peculiarità del territorio, tutta l’Etruria Meridionale, quell’Etruria

Meridionale che ha dato proprio il nome alla nostra candidatura. Con

l’occasione, ci tengo a ringraziare i colleghi Sindaci, Pietro Tidei,

Luigi Landi, Antonio Pasquini, la nostra assessora alle politiche

culturali Federica Battafarano per lo straordinario e encomiabili lavoro

svolto, gli Assessori alla Cultura dei tre comuni e tutto il personale

dipendente. È stato svolto un grande, grandissimo lavoro, che ha visto

la nostra Città insieme a queste altre tre realtà che tanto hanno

investito nella cultura negli ultimi anni unire le forze per raggiungere

questo straordinario obiettivo, questo grande sogno ora realtà di essere

Città della Cultura del Lazio per l’anno 2020”.

