Il governo supera il primo test: approvata la legge di bilancio 2020

Dopo l’approvazione in Senato, con voto di fiducia del 16 dicembre, ieri 23 Dicembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva , nelle prime ore, il disegno di legge: S. 1586 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Il provvedimento che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi o del 27 dicembre prossimo è costituito da 19 articoli con la particolarità che l’articolo 1 contiene 884 commi.

Tante le novità nel settore dell’edilizia: stop all’aumento dell’IVA nel 2020; rimodulazione della cedolare secca sugli affitti; stretta sul regime forfettario; proroghe alle agevolazioni edilizie; nuove imposte (come la plastic tax e la sugar tax); nuovo bonus facciate; taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. Ci sono, inoltre, norme per il lavoro, l’ambiente e la lotta all’evasione; nonché investimenti per la famiglia e la disabilità. «I voti dimostrano che la maggioranza è solida, ora le riforme», ha commentato al Tg5 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. «Abbiamo scampato l’aumento dell’Iva per l’anno prossimo, non era scontato. La prossima manovra eliminerà completamente le clausole di salvaguardia dell’Iva», ha aggiunto. «Abbiamo stanziato 3 miliardi per ridurre le tasse sul lavoro. Da gennaio ci vedremo con le parti sociali per reperire le risorse per rivedere il sistema fiscale e ridurre la pressione fiscale su lavoro e impresa dal 2021».