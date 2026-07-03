Dalla pagina Facebook del Comune

Il 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 ha approvato il 𝗥𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 per il corretto utilizzo del 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼, uno strumento nato da un percorso di confronto con le 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, le 𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲, il 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼, il 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗼 e la 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗲 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 – 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲.

Il nuovo 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 definisce 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶, 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗶 e 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼, 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 e attento al 𝗯𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶.

Le 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 che usufruiscono del servizio sono invitate a prenderne visione e a sottoscrivere il 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, parte integrante del regolamento.

Lo 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮𝗯𝘂𝘀 rappresenta un momento importante della giornata scolastica: un luogo in cui si promuovono il 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲, la 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲, l’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 e la 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶.

– il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, che assicura il 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 e il 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗼 del servizio.

– il 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗼𝗿𝗱𝗼 e il 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼, impegnati a garantire 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮 e 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀;

– gli 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, chiamati ad adottare comportamenti corretti e rispettosi;

L’obiettivo del provvedimento è soprattutto 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 e 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼, per favorire un ambiente 𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻𝗼 e 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼 durante il tragitto 𝗰𝗮𝘀𝗮-𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮.