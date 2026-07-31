Riceviamo e pubblichiamo

Per rendere il servizio ancora più comodo e vicino alle esigenze delle persone, abbiamo aggiunto 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗣𝗮𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶 come 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 delle corse della navetta accessibile. La navetta è 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 ed è dedicata alle 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ e alle 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮. Venerdì, Sabato e Domenica il servizio collega: 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 – 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗣𝗮𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶 – 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 – 𝗕𝗮𝘀𝗲 𝗡𝗶𝘀𝗶𝗼 – 𝗟𝘂𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 – 𝗩𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗽𝗼𝘀𝗲𝘁𝘁𝗮

Le corse partiranno, in base agli orari indicati, sia da 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 sia da 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗣𝗮𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶, presso il 𝗰𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗖𝗼𝘁𝗿𝗮𝗹/𝗖𝗶𝗹𝗶𝗮.

Si raccomanda di presentarsi alla fermata almeno 𝟱 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮, per consentire la salita in sicurezza e l’eventuale sistemazione di 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗼𝘇𝘇𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗮𝘂𝘀𝗶𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀. Un servizio in più per rendere il nostro lungolago sempre più 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗳𝗿𝘂𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶.