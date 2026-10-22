Lo stemma di Civitavecchia andrà alla base italiana in Antartide

Comunicato stampa

Il presidente della Commissione Ambiente, il consigliere Ismaele De Crescenzo, ha consegnato oggi, a nome dell’amministrazione comunale, lo stemma della città a Stefano Bonifazi, vigile del fuoco presso il centro di ricerca Enea e nostro concittadino, che partirà per l’Antartide in distacco presso il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA). Lo stemma resterà per tutta la durata della missione alla base italiana “Mario Zucchelli”.

Oltre ai compiti del suo corpo, a Bonifazi è affidata alla base la gestione e lo stoccaggio in loco dei rifiuti. In Antartide non esiste smaltimento sul posto: tutto quello che viene prodotto va raccolto, separato, conservato e riportato indietro alla fine della campagna.

Dall’amministrazione comunale e dalla città gli auguri di buon lavoro per la missione.