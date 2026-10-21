Comunicato stampa

Il 22 e 23 ottobre a Roma, presso la sede di Lazio Innova, la Regione riunisce l’ecosistema del venture capital in un confronto aperto su politiche, investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo

Roma, 21 ottobre 2026 – Il 22 e 23 ottobre, la Regione Lazio e Lazio Innova presentano “Venture Capital: una scelta vincente per il Paese – Focus Lazio”, la due giorni dedicata a politiche, investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo dell’ecosistema del venture capital.

La manifestazione si svolgerà a Roma presso la sede di Lazio Innova (via Marco Aurelio 26/A) e si aprirà giovedì 22 ottobre (registrazione alle ore 10:00) con gli interventi della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e del presidente di Italian Tech Alliance Davide Turco.

Nel corso della giornata interverranno, tra gli altri, esponenti del Governo, della Banca d’Italia, del Parlamento, di CDP Venture Capital, dei principali fondi pensione italiani, di operatori del venture capital, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione.

I lavori affronteranno i temi dell’andamento del mercato del venture capital, delle politiche pubbliche per l’innovazione, del ruolo degli investitori istituzionali, delle storie di successo dell’ecosistema e delle nuove opportunità offerte dal tech transfer.

Venerdì 23 ottobre (registrazione alle ore 10:00) si svolgerà l’Open Day Fare Venture 2, dedicato agli strumenti regionali della strategia sul venture capital: TT Lazio e TT Venture Lazio, Venture Tech Lazio, LAZIO Venture 2 e INNOVA Venture 2. La giornata si concluderà con incontri one-to-one tra fondi, venture accelerator, startup e team imprenditoriali.

L’iniziativa è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione europea attraverso i fondi del PR FESR Lazio 2021-2027.