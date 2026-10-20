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LADISPOLI, VIA BUDAPEST: NUOVA RETE IDRICA E RIFACIMENTO STRADALE A CARICO DI ACEA

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Rete idrica Ladispoli

Comunicato stampa

Intervento di ammodernamento della rete idrica in via Budapest, nel quartiere Cerreto. Sostituiti 290 metri di vecchia condotta con una nuova tubazione in ghisa sferoidale DN 100 e riallacciate 22 utenze.
Importante novità anche per la viabilità: Acea provvederà al rifacimento di circa 300 metri di manto stradale, sull’intera carreggiata e non soltanto sulla traccia degli scavi, interamente a proprio carico.
«Un risultato frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e Acea, reso possibile anche grazie all’impegno del consigliere e delegato al quartiere Cerreto, Marco Lo Guzzo», dichiara il sindaco Alessandro Grando.
«L’intervento rientra nel programma di ammodernamento della rete idrica cittadina, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e la qualità delle infrastrutture».
Un intervento concreto a beneficio del quartiere e dei cittadini.
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