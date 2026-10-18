SU:ggestiva-Musica pura per luoghi straordinari arriva a Tolfa al Convento dei Cappuccini di Tolfa

Dal profilo facebook del comune di Tolfa

Il viaggio di SU:ggestiva nel 2026 ha attraversato location incredibili: prima a Gaeta, con concerti alla Cappella d’Oro, il Bastione La Favorita, la Montagna Spaccata e la Grotta del Turco. Poi a Roma, con concerti all’Ex Cartiera Latina e allaVilla di Massenzio, nella suggestiva cornice del Mausoleo di Romolo.

Dopo Gaeta e Roma, la rassegna che fa incontrare la musica dal vivo con luoghi di grande valore storico e artistico prosegue il suo cammino nell’ambito di Biennale MArteLive Plus e fa tappa a Tolfa.

Vi aspettiamo

Domenica 18 ottobre ore 18:00 Convento dei Cappuccini – Tolfa Bronagh Slevin in concerto Ingresso 10 euro

Cantante, violoncellista e compositrice irlandese, Bronagh Slevin intreccia le radici della sua terra con le sonorità mediterranee della Sicilia, dove vive. Nel suo percorso solista unisce voce, violoncello e poesia, dando vita a un universo musicale suggestivo ed evocativo.