SU:ggestiva-Musica pura per luoghi straordinari arriva a Tolfa al Convento dei Cappuccini di Tolfa

Dal profilo facebook del comune di Tolfa
Il viaggio di SU:ggestiva nel 2026 ha attraversato location incredibili: prima a Gaeta, con concerti alla Cappella d’Oro, il Bastione La Favorita, la Montagna Spaccata e la Grotta del Turco. Poi a Roma, con concerti all’Ex Cartiera Latina e allaVilla di Massenzio, nella suggestiva cornice del Mausoleo di Romolo.
Dopo Gaeta e Roma, la rassegna che fa incontrare la musica dal vivo con luoghi di grande valore storico e artistico prosegue il suo cammino nell’ambito di Biennale MArteLive Plus e fa tappa a Tolfa.
Vi aspettiamo
Domenica 18 ottobre ore 18:00
Convento dei Cappuccini – Tolfa
Bronagh Slevin in concerto
Ingresso 10 euro
Cantante, violoncellista e compositrice irlandese, Bronagh Slevin intreccia le radici della sua terra con le sonorità mediterranee della Sicilia, dove vive. Nel suo percorso solista unisce voce, violoncello e poesia, dando vita a un universo musicale suggestivo ed evocativo.
Il Progetto, ideato e curato da Giuseppe Casa e coordinato da Francesca Ciaralli, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo spettacolo dal vivo – annualità 2026, “Grandi eventi di spettacolo dal vivo”