Osteria Nuova, aperta la rotatoria di Via Anguillarese

Concluso in poco più di cinque mesi il primo intervento sulla provinciale, finanziato con le risorse del programma Giubileo. La seconda rotatoria sorgerà tra via Santa Maria di Galeria e via della Stazione di Cesano.

È entrata in funzione venerdì 16 ottobre la nuova rotatoria tra via Braccianese e via Anguillarese, a Osteria Nuova. Un intervento atteso da anni, pensato per rendere più sicuro uno degli incroci del quadrante nord-ovest di Roma e migliorare la circolazione lungo un’arteria utilizzata ogni giorno anche per gli spostamenti tra la Capitale e Anguillara Sabazia.

L’opera è stata realizzata da Anas in poco più di cinque mesi, con lavori iniziati il 29 aprile. La rotatoria, che presenta un diametro esterno di 40 metri, sostituisce il precedente incrocio senza semaforo, caratterizzato da una criticità in particolare per i veicoli provenienti da via Anguillarese e diretti verso sinistra sulla Braccianese, a causa della visibilità ridotta.

Il nuovo assetto stradale punta a rendere più sicure le manovre e a ridurre la velocità dei veicoli in prossimità dell’intersezione. L’intervento rientra nel programma di opere per il Giubileo, realizzate sulla base della convenzione tra Anas, Roma Capitale e Città metropolitana. Per le due rotatorie previste lungo la strada provinciale 493 è stato stanziato un investimento complessivo di 2 milioni di euro.

Il secondo cantiere a 300 metri di distanza

L’apertura della prima rotatoria non segna la conclusione degli interventi a Osteria Nuova. A circa 300 metri proseguono infatti i lavori per la seconda opera, prevista all’incrocio tra via Braccianese, via Santa Maria di Galeria e via della Stazione di Cesano.

Anche in questo caso il progetto prevede una rotatoria con un diametro esterno di 40 metri, destinata a sostituire l’attuale incrocio a quattro bracci. L’obiettivo è regolare meglio i flussi di traffico e moderare la velocità dei veicoli in ingresso nell’area urbana.

Le due opere fanno parte di un più ampio programma di riqualificazione della rete stradale del quadrante, che ha già interessato circa 40 chilometri di viabilità tra via Braccianese, via della Stazione di Cesano, via di Baccanello e via Santa Maria di Galeria.

La collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Anas

L’intervento è stato rivendicato dalle istituzioni coinvolte come un risultato concreto per la sicurezza stradale. L’assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha ricordato la volontà di utilizzare le risorse del Giubileo anche per affrontare problemi quotidiani delle periferie, intervenendo su incroci dove visibilità e velocità rappresentavano elementi di criticità.

La consigliera metropolitana delegata alla Viabilità, Manuela Chioccia, ha sottolineato il valore della collaborazione tra gli enti e la necessità di superare le diverse competenze amministrative per rendere più sicura e scorrevole la rete stradale.

Per il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, la rotatoria rappresenta il risultato di un percorso avviato da tempo, con un progetto di cui si discute dal 2009. Torquati ha ringraziato il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora Segnalini, Anas, l’Ufficio Giubileo, l’Ufficio Espropri e Città metropolitana per il contributo alla realizzazione dell’opera.

L’attenzione resta ora sul completamento del secondo incrocio, passaggio necessario per portare a termine il programma di riassetto della viabilità previsto per questo tratto della Braccianese.