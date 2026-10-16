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MAURIZIO LANDINI E ASCANIO CELESTINI A “L’ELEFANTE”

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Comunicato stampa

SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ

 SABATO 17 OTTOBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Maurizio Landini e Ascanio Celestini saranno tra gli ospiti della nuova puntata de L’Elefante, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 17 ottobre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay. Ad affiancare Gomez nel ruolo di compagno di viaggio debutta Alessandro Campi, politologo ed economista.

Nel corso della serata, Chiara Francini proporrà una delle sue storie dal territorio, alla scoperta di personaggi e realtà capaci di raccontare l’Italia da prospettive originali e sorprendenti. Dario Vergassola accompagnerà il racconto con le sue incursioni ironiche e il suo sguardo imprevedibile sulla realtà.

L’Elefante prosegue così il suo viaggio tra attualità, politica, cultura e società, offrendo uno sguardo libero e trasversale sui temi che attraversano il dibattito pubblico e sulle storie che aiutano a interpretarli.

Peter Gomez dialogherà con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che nel pomeriggio sarà tra i protagonisti della manifestazione “La via maestra” promossa dal sindacato. Ospite della puntata sarà anche Ascanio Celestini, attore, autore e tra le voci più originali del panorama culturale italiano, da sempre attento ai temi del lavoro, dei diritti e delle trasformazioni sociali.

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