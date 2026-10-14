Online il programma della XV edizione degli Stati Generali della Green Economy!

Dal sito info@fondazionesvilupposostenibile.org

Quali sono oggi i fattori internazionali che possono spingere la green economy? Chi guiderà la green economy nel nuovo scenario globale? E quale ruolo possono giocare Europa e Italia in un contesto geopolitico sempre più complesso?

Il 3 e 4 novembre 2026, a Ecomondo, gli Stati Generali della Green Economy cercheranno di rispondere a queste domande, con due sessioni plenarie, riunendo esponenti delle istituzioni, economisti, giornalisti, imprese ed esperti internazionali per un confronto di alto livello sulle prospettive economiche, politiche e industriali della transizione ecologica.

Al centro dell’edizione ci saranno le grandi trasformazioni che stanno ridisegnando l’economia globale: la competizione industriale tra le principali aree del mondo, le politiche climatiche, la destinazione degli investimenti, la decarbonizzazione, l’economia circolare e la tutela del capitale naturale. Uno sguardo dall’Italia all’Europa, dalla Cina agli Stati Uniti passando per l’Africa, per comprendere quali strategie e politiche potranno accelerare la transizione.

Tra i protagonisti del programma, insieme ai giornalisti del IlSole24Ore, Corriere della Sera e Financial Times, avremo Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, gli economisti Paolo Gentiloni e Veronica De Romanis, Jeffrey Sachs della Columbia University, Junming Zhu della Tsinghua University, Wangari Maathai del World Resources Institute, Luca Dal Fabbro Presidente Iren, Catia Bastioli Ceo Novamont e Fausto Jori Ceo EcoNaturasì.

Due giornate per capire dove siamo, dove stiamo andando e quali scelte saranno decisive per l’economia di domani.

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