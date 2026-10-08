Legge Elettorale: Casu (Pd) controlli e stratagemmi per violare segretezza voto confermano sfiducia e divisioni interne alla maggioranza

Dal profilo Facebook del deputato PD Andrea Casu

“Le immagini che stanno circolando in queste ore, con gli stratagemmi utilizzati da alcuni deputati per rendere riconoscibile il proprio voto favorevole, sono un fatto molto grave che conferma, ancora una volta, la sfiducia e le divisioni interne alla maggioranza. Il voto segreto serve a garantire la libertà di coscienza del parlamentare e non può trasformarsi in una prova di fedeltà alla linea del partito. Se un deputato utilizza fogli arrotolati o altri espedienti per palesare il proprio voto segreto, siamo davanti a una questione che non può essere liquidata come una semplice curiosità d’Aula. È inaudito che, proprio nel momento in cui dovrebbe essere massimamente tutelata la libertà di voto dei parlamentari, si mettano in campo strumenti per controllarla e renderla riconoscibile”. Così il deputato democratico, delegato d’aula gruppo Pd, Andrea Casu.