10 Aprile, 2026
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Il Comune di Civitavecchia accoglie “Ready to Play”: sport, giovani e inclusione in Piazza della Vita

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Civitavecchia

Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia è lieto di annunciare che sabato 11 aprile, a partire dalle ore 10:30, Piazza della Vita ospiterà la tappa cittadina del progetto nazionale “Ready to Play #FIPMINITALIA”, promosso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno.
L’iniziativa, già avviata con successo in altre città italiane, rappresenta un’importante occasione per avvicinare bambini e ragazzi allo sport attraverso attività ludiche, inclusive e formative. L’obiettivo è quello di diffondere i valori fondamentali del movimento sportivo, quali il fair play, il rispetto delle regole, lo spirito di squadra e uno stile di vita sano e attivo.
Durante la giornata sarà allestito un villaggio sportivo aperto a tutti, dove i partecipanti potranno sperimentare discipline e giochi ispirati al pentathlon moderno, guidati da tecnici federali qualificati. Un’occasione unica per conoscere da vicino uno sport multidisciplinare e coinvolgente.
Testimonial d’eccezione dell’evento sarà l’atleta olimpico Matteo Cicinelli, protagonista ai Giochi di Parigi 2024, che incontrerà i giovani partecipanti condividendo la propria esperienza sportiva e i valori che lo hanno portato ai massimi livelli.
“Ready to Play” si inserisce nel percorso di valorizzazione dello sport promosso dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla promozione di momenti di aggregazione sani e inclusivi sul territorio.
Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di sport, divertimento e condivisione, che contribuirà a rendere ancora più viva e dinamica la comunità cittadina.
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