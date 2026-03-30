30 Marzo, 2026
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ZITTA MAI non è uno slogan

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Comunicato stampa

Dopo la fiaccolata rumorosa organizzata in occasione dell’8 marzo, che ha suscitato enorme partecipazione cittadina e l’attenzione dei media locali e nazionali, il collettivo Zitta MAI, nato dall’esigenza di dare voce al dolore provocato dell’omicidio di Federica Torzullo, come promesso, non si è fermato.

Tra le motivazioni che animano questa realtà c’è la necessità di tenere alta l’attenzione sulla problematica della violenza di genere, tra cui quella odiosa sulle donne. Con questo spirito, Zitta Mai, in accordo con la famiglia Torzullo,  ha promosso la creazione di un luogo dedicato alla memoria di Federica, proponendo all’Amministrazione di Anguillara  di dedicarle uno spazio verde, nel centro storico, in cui piantare un albero di ulivo, simbolo di pace e di rinascita, accompagnato da una targa.

Un’azione simbolica e concreta allo stesso tempo. Un posto in cui fermarsi, ricordare e sentire Federica ancora tra noi attraverso la cura, il rispetto e l’amore che i suoi cari le avrebbero dedicato e che ora, diventano premura e attenzione di tutta la comunità. Per questo motivo, è stato deciso di promuovere una raccolta fondi diffusa, in modo da dare a tutti l’opportunità di partecipare con un contributo a quest’azione di memoria.

Sono state poste delle cassettine- riconoscibili e accompagnate da volantino esplicativo – presso pubblici esercizi e luoghi di incontro sparsi per Anguillara, in modo che chiunque lo voglia, possa contribuire a trasformare in testimonianza l’importanza delle relazioni umane a supporto della vita e del rispetto di realizzazione di ognuno, in memoria di Federica che non chiedeva altro.

 

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