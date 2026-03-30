Un concerto di voci liriche di grande spessore corona la masterclass della Claudia Biadi Music Academy al Consorzio Lago Bracciano 

Comunicato stampa

Per tre giornate la sala del Consorzio Lago di Bracciano si è animata con i ritmi e le voci degli allievi della Masterclass di “Tecnica vocale, interpretazione e perfezionamento del repertorio operistico italiano” promossa dalla Claudia Biadi Music Academy.Un progetto nato in sinergia con l’ente che fa capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale che ha portato sul territorio allievi da tutta Italia.

A guidare la masterclass Amarilli Nizza, soprano che ha calcato i più grandi teatri del mondo, direttore artistico dell’Accademia, personalità che ha fatto da richiamo per giovani cantanti. Ieri, domenica 29 marzo, nel concerto di chiusura, per l’accompagnamento al pianoforte del maestro Massimiliano Tisano, si sono potuti ascoltare i risultati della full immersion, un evento musicale, alla presenza del presidente del Consorzio Lago di Bracciano Francesco Pizzorno, che ha lasciato tutti soddisfatti.

Il pubblico ha potuto godere di un concerto con un programma musicale variegato e non scontato. Soddisfazione per l’esperienza è stata espressa anche dalle partecipanti alla Masterclass: Romina Ristagno, Serena Caporuscio, Donatella Iaia, Alessandra Testa e Lisadora Valenza, Camilla Cutrì e Federica Martinelli.

“L’impegno – ha commentato a margine – Amarilli Nizza – è stato notevole. La qualità delle voci è molto alta e contiamo di inserire alcuni cantanti nel cast dei concerti che stiamo organizzando quest’anno. Ringraziamo il Consorzio Lago di Bracciano auspicando di mettere subito in cantiere nuovi progetti volti a consolidare la collaborazione avviata nell’ottica di valorizzazione culturale del territorio”. In tal senso si è espresso nel suo intervento di saluto anche il presidente del Consorzio Pizzorno.

Patrimonio immateriale dell’Umanità il canto lirico italiano vive e si rinnova nello studio e nella trasmissione delle tecniche vocali e interpretative. Missione nella quale la Claudia Biadi Music Academy si dedica con passione da oltre cinque anni, con l’organizzazione di corsi e stagioni musicali, guardando soprattutto alle giovani generazioni di cantanti.