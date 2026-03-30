30 Marzo, 2026
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Inaugurazione del Cine Teatro Massimo “Freccia” a Ladispoli

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Cine teatro Ladispoli

Domenica 29 Marzo, in una cornice di pubblico numerosissimo, si è tagliato il nastro per una struttura cinematografica e non solo che renderà la Città di Ladispoli e il territorio, un polo di aggregazione per giovani e meno giovani.

“La cultura dovrà essere punto portante per tutti noi”, queste le parole ribadite dal Sindaco Alessandro Grando e dall’Assessora alla Cultura Margherita Frappa. Presente l’Assessore Regionale alla Mobilità, Trasporti, al Ciclo dei Rifiuti, al Demanio e al Patrimonio On. Fabrizio Ghera che ha portato il suo saluto.

Inizia l’1 aprile la nuova avventura culturale di Ladispoli. A dieci anni di distanza, la città del litorale romano finalmente ha il suo cinema e teatro. Dopo il taglio del nastro di domenica scorsa da parte del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, il Cine Teatro Massimo “Freccia” (via Settevene Palo, angolo via Aurelia) da mercoledì prossimo sarà aperta al pubblico con la proiezione del cult di animazione “Super Mario Galaxy”

La gestione della struttura è affidata alla società Frontera Cinemas, guidata da Attilio Martini e Daniele Valentini, che hanno curato ogni aspetto del progetto con l’obiettivo di offrire alla comunità uno spazio moderno, versatile e di alto profilo. Il Cine Teatro, che a inizio 2027 diventerà un multiplex con l’apertura della seconda sala intitolata alla memoria di Laura Antonelli, sarà utilizzato dalle scuole e dalle associazioni locali per 80 giorni l’anno, diventando così un punto di riferimento per i cittadini.

Un posto che appartiene alla città.  Ringraziamo l’Amministrazione Grando per aver creduto in questo progetto e per essere qui oggi con noi. Adesso si apre il sipario — nel senso più letterale del termine» hanno dichiarato all’unisono i due gestori Martini e Valentini.

L’agone nuovo, presente alla cerimonia di inaugurazione, si complimenta con tutti per il lavoro fatto e si farà promotore di informare con i suoi strumenti di comunicazione i Cittadini del Territorio. Grazie ad Attilio e Daniele

Giovanni Furgiuele Presidente L’agone nuovo

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