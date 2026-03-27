27 Marzo, 2026
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Corso erbe spontanee a Bracciano e Canale Monterano 2-3 maggio con nota blogger italiana Capra e Cavoli

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Corso di erbe spontanee a Canale Monterano

Comunicato stampa

Evento importante del 2-3 maggio tra Bracciano e Canale Monterano sul riconoscimento e utilizzi delle erbe spontanee commestibili, con un’associazione di riferimento a livello nazionale nota blogger molto conosciuta e seguita, CapraeCavoli https://www.youtube.com/@CAPRAECAVOLI con circa 30k iscritti.

Il corso ha l’obiettivo di riconoscere e identificare le erbe che crescono spontaneamente nei prati, di cui fino a pochi anni fa se ne aveva profonda conoscenza e sapienza negli utilizzi, che ormai stiamo perdendo.

Nella nostra zona, ancora si ricorda l’acquacotta, tipico piatto dei butteri a base di erbe spontanee trovate stagionalmente, per un piatto povero ma ricco di bontà, conoscenza e sostenibile.

Riportiamo si seguito il programma delle giornate con una traccia di testo che potete utilizzare, e alleghiamo le locandine delle due attività con alcune foto nostro delle precedenti edizioni del corso.

Rimango a disposizione come utile per chiarimenti: Francesco Marini 3343488119

 

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