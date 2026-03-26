LIONS CLUB BRACCIANO ANGUILLARA MONTI SABATINI- UN POSTER PER LA PACE –  PREMIATI GLI STUDENTI DI ORIOLO E BASSANO ROMANO  

Comunicato stampa

Nella splendida cornice dei palazzi Alieri e Giustiniani di Oriolo e Bassano Romano si è svolta la tanto attesa edizione del concorso “Poster per la Pace: uniti come una cosa sola “organizzato dal Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini

Da quasi quarant’anni, il concorso offre a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l’opportunità di trasmettere il loro concetto di pace attraverso l’arte.

Questo è un appuntamento condiviso dai Lions club di tutto il mondo : un concorso promosso nelle scuole e nei gruppi giovanili per dare ai giovani spazio e riconoscimento a livello locale ed internazionale

Le opere sono giunte da 70 alunni dell’istituto Comprensivo di Bassano Romano che comprende i due plessi di Oriolo e Bassano Romano posti sotto la direzione della Prof.ssa Roberta Aniello e guidati dall’opera delle insegnanti Prof.ssa Rosalba Ruscito e Sabina Castellani.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i primi tre classificati per ogni plesso scolastico e 18 alunni per la qualità dei lavori realizzati. Tutte le opere hanno evidenziato come il tema sia particolarmente sentito nella vita dei nostri ragazzi che rappresentano la guerra come una tragedia che colpisce l’intera umanità.

La presidente del locale Lions Club, Simonetta Di Camillo, ringraziando tutti i partecipanti ha ricordato come gli studenti e le studentesse siano stati chiamati ad interpretare attraverso gli occhi dell’arte il tema del concorso che assume una particolare rilevanza in questo momento storico attraversato da numerose guerre.

Il concorso è una delle molteplici attività svolte dal Lions Club Bracciano Anguillara Monti Sabatini, per promuovere lo sviluppo consapevole del territorio .

Il Club è parte del Lions International, la più grande organizzazione di club di assistenza del mondo composta da 1,4 milioni di soci suddivisi in oltre 47.000 club presenti in tutte le nazioni.